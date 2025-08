Polizei Bielefeld

POL-BI: Transporter schleudert auf A 2 in Leitplanke - beteiligtes Auto und Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bei dem Versuch eines Fahrstreifenwechsels soll ein Transporter-Fahrer am Donnerstag, 31.07.2025, auf der A 2 bei Bad Oeynhausen, einem anderen Fahrzeug ausgewichen sein. Während der Transporter gegen vier Leitplankenelemente schleuderte soll das beteiligte Auto auf der Autobahn in Richtung des Autobahnkreuzes Bad Oeynhausen beziehungsweise Dortmund weitergefahren sein.

Nach den Angaben des 28-jährigen Fahrers eines Renault Trafic aus Hamm hatte er mit seinem Beifahrer die Anschlussstellen Porta-Westfalica passiert und befand sich kurz vor dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen. Er beabsichtigte gegen 19:35 Uhr, von dem rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Als der Renault-Fahrer erkannte, dass ein anderes Auto von dem linken auf den mittleren Fahrstreifen einscheren wollte, sei er nach rechts ausgewichen. Der Transporter geriet ins Schleudern, stieß gegen die Leitplanke und kam zum Stillstand.

Während der 28-Jährige unverletzt aussteigen konnte, wurde sein 32-jähriger Beifahrer aus Neunkirchen leicht verletzt. Der Renault Trafic war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppfahrzeug geborgen. Den Sachschaden schätzten Autobahnpolizisten auf 15.000 Euro. Es soll sich um einen Totalschaden handeln.

An der Unfallstelle fuhr ein 35-Jähriger aus Stadthagen mit seinem 5er BMW durch Trümmerteile des Transporters. An dem Fahrzeug entstanden leichte Kratzspuren am Frontspoiler. Der Sachschaden soll etwa 100 Euro betragen.

Der Schaden an den vier beschädigten Leitplankenelementen wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Autobahnpolizisten hoben die Vollsperrung der Fahrtrichtung Dortmund nach der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung gegen 20:05 Uhr wieder auf.

Eine Beschreibung des beteiligten Fahrzeugs liegt der Polizei nicht vor. Unklar ist, ob dessen Fahrer den Unfall des Transporters bemerkt haben könnte.

Die Polizei fragt, wer hat gesehen, wie der Renault Trafic schleuderte oder kann Angaben zu einem beteiligten Fahrzeug machen?

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an das:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

