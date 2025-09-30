PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Straßenraub - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 27.09.2025, gegen 4.20 Uhr, befand sich ein 27-jähriger Mann gemeinsam mit einem Begleiter auf dem Nachhauseweg in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg.

Auf Höhe eines Kaufhauses, unweit des Europaplatzes, wurden beide von einer dreiköpfigen Personengruppe angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Im weiteren Verlauf wurde der 27-Jährige unvermittelt von einem bislang unbekannten Täter aus der Gruppe heraus zu Boden gestoßen. Am Boden liegend entwendete ihm der Täter ein hochwertiges Smartphone aus der Hosentasche.

Im Anschluss entfernte sich die Personengruppe in Richtung Habsburger Straße.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 15-20 Jahre alt
   - ca. 175 cm groß
   - schmale Statur
   - lockige, dunkle Haare
   - leichter Bart
   - bekleidet mit dunkelblauer Jeans und grauer Jacke
   - sprach gebrochenes Deutsch

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter Tel. 0761-882-2880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

