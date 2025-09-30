Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Mehrere Verletzte durch Pfefferspray

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 27.09.2025, kurz nach 21:30 Uhr, soll ein zunächst Unbekannter vor einem Supermarkt in der Eisenbahnstraße in Freiburg mehrere Personen durch Pfefferspray verletzt haben.

Der Täter habe zuvor aus einer Gruppe heraus unvermittelt Pfeffersprey in eine weitere Gruppierung gesprüht, die sich in der Nähe befand. Dabei wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Die Gruppe aus der heraus der Unbekannte sein Pfefferspray eingesetzt hatte, entfernte sich daraufhin in Richtung Innenstadt.

Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief zunächst erfolglos.

Rund eine Stunde später wurde die gesuchte Gruppierung allerings im Colombi-Park angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde bei einem 19-Jährigen das mutmaßliche Tatmittel aufgefunden. Drei der kontrollierten Personen mussten zunächst für weitere polizeiliche Maßnahmen zeitweise auf das Polizerevier-Freiburg verbracht werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

ak

