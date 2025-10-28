Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer flüchtig nach zerstörerischer Fahrt

Kleinfurra (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag kam es im Bereich der Landstraße 2083 zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Ermittlungsergebnissen fuhr ein Autofahrer aus Richtung Kleinfurra in Richtung Hain. Im Bereich einer Linkskurve kam der Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in weiterer Folge einen Hang hinauf. Hierbei kollidierte er mit mehreren Betonpfeilern, einem Hinweisschild und einem Maschendrahtzaun, wodurch ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand. Aufgrund des Schadensbildes vor Ort ist davon auszugehen, dass am Verursacherfahrzeug ebenfalls ein erheblicher Sachschaden entstanden sein muss. In weiterer Folge entfernte sich der Fahrer pflichtwidrig vom Unfallort. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0279584

