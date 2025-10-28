PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erheblicher Sachschaden nach Zusammenstoß mit Reh

Herbsleben (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich, gegen 6.40 Uhr, ein Wildunfall auf der Landstraße 2127. Der Fahrer eines Linienbusses war zwischen Herbsleben und Kleinvargula unterwegs als es zur Kollision mit einem Reh kam. Hierbei entstand am Bus ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Der Busfahrer blieb unverletzt. Der Unfall wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 10:20

    LPI-NDH: Fahrer flüchtig nach zerstörerischer Fahrt

    Kleinfurra (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag kam es im Bereich der Landstraße 2083 zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Ermittlungsergebnissen fuhr ein Autofahrer aus Richtung Kleinfurra in Richtung Hain. Im Bereich einer Linkskurve kam der Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in weiterer Folge einen Hang hinauf. Hierbei kollidierte er mit mehreren Betonpfeilern, einem ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:19

    LPI-NDH: E-Bike wird Ziel von Dieben

    Oldisleben (ots) - Am Montagabend kam es im Zeitraum zwischen 20.50 Uhr und 20.55 Uhr im Bereich der Karl-Marx-Straße zu einem Diebstahl. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Hof und entwendete dort ein silberfarbenes E-Bike. Hierbei handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers Conway, Modell E-WME. Daraufhin entfernten sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren