LPI-NDH: Erheblicher Sachschaden nach Zusammenstoß mit Reh

Oldisleben (ots) - Am Montagabend kam es im Zeitraum zwischen 20.50 Uhr und 20.55 Uhr im Bereich der Karl-Marx-Straße zu einem Diebstahl. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Hof und entwendete dort ein silberfarbenes E-Bike. Hierbei handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers Conway, Modell E-WME. Daraufhin entfernten sich ...

mehr