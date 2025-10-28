Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Erheblicher Sachschaden nach Zusammenstoß mit Reh
Herbsleben (ots)
Am Dienstagmorgen ereignete sich, gegen 6.40 Uhr, ein Wildunfall auf der Landstraße 2127. Der Fahrer eines Linienbusses war zwischen Herbsleben und Kleinvargula unterwegs als es zur Kollision mit einem Reh kam. Hierbei entstand am Bus ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Der Busfahrer blieb unverletzt. Der Unfall wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich aufgenommen.
