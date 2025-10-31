Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fahrrad

Weilerswist-Metternich (ots)

Auf dem parallel zur Landstraße 163 verlaufenden Radweg ereignete sich am Donnerstagmittag (30. Oktober) gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer 34-jährigen E-Scooter-Fahrerin aus Weilerswist und einem 60-jährigen Fahrradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis.

Beide Verkehrsteilnehmer befuhren den Radweg in Fahrtrichtung Weilerswist-Metternich. Der Fahrradfahrer beabsichtigte, die E-Scooter-Fahrerin rechtsseitig zu überholen. Während des Überholvorgangs fuhr die 34-Jährige nach rechts und kollidierte mit dem neben ihr befindlichen Radfahrer. Die Frau stürzte und verletzte sich. Der 60-Jährige blieb unverletzt.

Während die E-Scooter-Fahrerin im Rettungswagen medizinisch versorgt wurde, entfernte sich der Fahrradfahrer von der Unfallstelle, ohne das Eintreffen der Polizei abzuwarten.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte er jedoch in unmittelbarer Nähe auf seinem Fahrrad angetroffen werden.

Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Fahrradfahrer wurde eine Anzeige bezüglich des Verkehrsunfalls mit Personenschaden und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gefertigt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell