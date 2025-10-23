Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: IZ - Schutzgewahrsam der "anderen Art" durch die Bundespolizei auf der A 23

Itzehoe (ots)

Eine Streife der Bundespolizei entdeckte einen Mäusebussard am Rande der linken Fahrbahn auf der A 23. Da der Vogel offensichtlich nicht mehr fliegen konnte, entschlossen sich die Beamten das Tier zu retten.

Gestern Nachmittag um 15.00 Uhr befuhr eine Streife der Bundespolizei aus Brunsbüttel die A 23 in Fahrtrichtung Süden. Kurz hinter der Abfahrt Itzehoe Süd entdeckten die Beamten einen am linken Fahrbahnrand sitzenden Mäusebussard. Da der Vogel offensichtlich nicht mehr fliegen konnte, entschlossen sich die Bundespolizisten ihn in "Schutzgewahrsam" zu nehmen und aus der Gefahrenzone zu bringen.

Unter Einsatz des Blaulichts und Berücksichtigung des rückwärtigen Verkehrs wurde kurzerhand an der Mittelleitplanke gestoppt, schnell das Tier geschnappt und weitergefahren. Zum Glück ließ sich der noch leicht benommen wirkende Bussard gut einfangen. Das Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop erklärte sich bereit, den Vogel aufzunehmen.

Eine erste Untersuchung ergab keine Verletzungen der Flügel, allerdings ließen die blutunterlaufenen Augen darauf schließen, dass das Tier einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug erlitten haben muss. Der Mäusebussard bleibt zur weiteren Beobachtung vorerst im Artenschutzzentrum bis er wieder selbständig fliegen und für sich sorgen kann.

