Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: HAR - Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann führt ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol einen unversicherten PKW

Harrislee (ots)

Er wollte sich der Kontrolle durch Bundespolizisten entziehen. Diese stellten einen 39-Jährigen nach kurzer Verfolgung. Die anschließende Überprüfung brachte dann einige Verfehlungen und Fahndungen zum Vorschein.

Samstagmorgen gegen 08.10 Uhr wurden eine Streife der Bundespolizei in Harrislee auf einen mit zwei Männern besetzten Seat Altea aufmerksam, weil das angebrachte SL-Kennzeichen laut Fahndungssystem auf einen Polo zugelassen war.

Die Beamten wollten den PKW kontrollieren, doch dieser entfernte sich postwendend in eine Seitenstraße. Nach kurzer Suche wurde der Seat leer vorgefunden. Bei der folgenden Nachsuche wurde der Fahrer wiedererkannt und nach kurzer Verfolgung gestellt. Den Beifahrer fanden hinzugerufene Beamte der Landespolizei in einer Hecke nah des abgestellten PKW.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass dem Fahrer seine Fahrerlaubnis bereits Mitte 2024 unanfechtbar entzogen wurde. Zudem war der Seat seit Januar 2025 außer Betrieb gesetzt und die Kennzeichen für einen Polo ausgegeben. Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten fest, dass der Fahrer einen Wert von 1,04 und der Beifahrer von 1,31 Promille hatte.

Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien ergab zwei Fahndungstreffer für den 39-jährigen Fahrer. Eine Staatsanwaltschaft suchte ihn zwecks Erzwingungshaft mit zwei Haftbefehlen zur Begleichung mehrerer Bußgelder in Gesamthöhe von 1170,- Euro. Der Mann wurde verhaftet und ihm auf der Dienststelle die Möglichkeit gegeben, die Strafe zu begleichen. Da er dies konnte entging er einer 47-tägigen Haftstrafe.

Allerdings erwarten ihn jetzt Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung sowie Trunkenheit im Verkehr. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Im Anschluss konnten die beiden Männer ihren Weg fortsetzen, allerdings zu Fuß.

