Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle nach der Einreise aus Dänemark

Flensburg (ots)

Bei Einreisen aus Dänemark mit dem Zug und dem PKW hatten Beamte der Bundespolizei am Wochenende wieder den richtigen "Riecher". Sie konnten etliche Fahndungstreffer feststellen, darunter zwei Haftbefehle.

Bereits am Freitagabend kontrollierte eine Bundespolizeistreife im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen einen Seat Arosa am Stadtrand von Flensburg. Bei der Überprüfung des Flensburger Kennzeichens stellten die Beamten fest, dass der Halter des PKW mit Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in mehreren Fällen gesucht wurde. Diesmal saß der 37-jährige Bulgare allerdings auf dem Beifahrersitz. Der Fahrer, ein 51-jähriger Litauer, konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Dem Beifahrer wurde auf der Dienststelle der Bundespolizei die Möglichkeit gegeben, seine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro zu begleichen. Dies konnte er nach Aufsuchen eines Geldautomaten und entging so einem 20-tägigen Gefängnisaufenthalt.

Am Sonntagabend hatten die Beamten dann erneut das richtige "Gespür"" bei der Kontrolle eines 36-jährigen Dänen im EC399 auf der Fahrt von Kopenhagen nach Hamburg. Der Mann wurde von einer Staatsanwaltschaft wegen Erschleichen von Leistungen mit Haftbefehl gesucht. Auch er konnte seine Geldstrafe von über 400 Euro begleichen und entging so einer Haftstrafe.

Neben etlichen weiteren Fahndungstreffern ermittelten Bundespolizisten am vergangenen Wochenende 12 Personen bei der Einreise aus Dänemark, deren Ausweisdokumente nicht für die Einreise nach Deutschland ausreichten. Gegen diese Reisenden wurden Strafverfahren wegen der unerlaubten Einreise ins Bundesgebiet eingeleitet um sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Dänemark zurückzuweisen.

