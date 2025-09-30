Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizisten stellen 18 Kartons mit Lego und Baumaschinen sicher

Langenhorn (ots)

Heute Morgen gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei einen Kastenwagen mit Anhänger mit rumänischen Kennzeichen im Bereich Langenhorn (B5).

Die fünf Insassen wiesen sich ordnungsgemäß aus. Im Fahrzeug und dem Anhänger befanden sich diverse Umzugskartons. Die Beamten ließen die Kartons öffnen und staunten nicht schlecht.

In insgesamt 18 Kartons befanden sich originalverpackte Legobausätze. In den anderen Behältnissen befanden sich hochwertige Baumaschinen wie Stichsägen, Kreissägen, Schlagschrauber und Akkus.

Auf Befragen nach Eigentumsnachweisen konnten keine Belege vorgelegt werden. Der 23-jährige rumänische Fahrer gab an, dass er die Kartons von Dänemark nach Rumänien bringen sollte.

Da der Verdacht des Diebstahls vorlag stellten die Bundespolizisten alle Gegenstände sicher (siehe Bild).

Die Legobausätze und die Baumaschinen dürften einen Wert von ca. 30.000 Euro haben.

