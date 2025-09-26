PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Rauschgift in Socke versteckt; Bundespolizei stellt Dealer im Zug fest

BPOL-FL: NMS - Rauschgift in Socke versteckt; Bundespolizei stellt Dealer im Zug fest
  • Bild-Infos
  • Download

Neumünster (ots)

Gestern Nachmittag gegen 13.30 Uhr wurde die Bundespolizei von einem Zugbegleiter um Unterstützung gebeten. Dieser hatte eine hilflose Person in der Nordbahn von Hohenwestedt nach Neumünster festgestellt.

Die Beamten konnten den Mann auch im Zug antreffen. Dieser schlief im Zug und konnte nur schwerlich geweckt werden. Er machte einen schläfrigen und betäubten Eindruck.

Die Bundespolizisten nahmen ihn in Obhut und alarmierten einen Rettungswagen.

Auf der Dienststelle fanden die Polizisten dann bei der Durchsuchung nach Ausweisdokumenten versteckt in der Socke mehrere Tütchen mit Marihuana. Auch im mitgeführten Rucksack wurden szenetypische Verschlusstütchen mit Cannabis und ein Zettel mit offensichtlichen Schulden seiner Käufer festgestellt.

Da der Verdacht des Rauschgifthandels vorlag stellten die Bundespolizisten neben 44 Gramm Marihuana auch die szenetypischen Utensilien sicher. (siehe Bild)

Der 17-Jährige wurde zur Beobachtung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus mitgenommen.

Er muss mit einem Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Handels und Besitz von Betäubungsmitteln rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 10:03

    BPOL-FL: Radfahrer fährt in Schlangenlinien und fällt; 2,13 Promille

    Flensburg (ots) - Gestern Abend gegen 21.45 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei im Bereich Norderhofenden einen Radfahrer, der ohne Licht in Schlangenlinien auf dem Radweg fuhr. Beim Abbiegen stürzte der Mann und fiel auf die Fahrbahn. Die Bundespolizisten eilten zu Hilfe und stellten fest, dass der 48-Jährige nur Abschürfungen an Hand und ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:29

    BPOL-FL: Alkoholisierter Mann tritt nach Bundespolizisten bei Kontrolle

    Handewitt (ots) - Heute Morgen gegen 01.45 Uhr wurden Bundespolizisten auf einen grenzüberschreitenden Fernreisebus, der Lichtzeichen gab, aufmerksam. Die Beamten kontrollierten den Bus auf dem Parkplatz Handewitter Forst. Der Busfahrer kam gleich auf die Polizisten zu und gab an, einen alkoholisierten Mann im Bus zu haben, der aufgrund seines Verhaltens von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren