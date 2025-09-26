Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Rauschgift in Socke versteckt; Bundespolizei stellt Dealer im Zug fest

Neumünster (ots)

Gestern Nachmittag gegen 13.30 Uhr wurde die Bundespolizei von einem Zugbegleiter um Unterstützung gebeten. Dieser hatte eine hilflose Person in der Nordbahn von Hohenwestedt nach Neumünster festgestellt.

Die Beamten konnten den Mann auch im Zug antreffen. Dieser schlief im Zug und konnte nur schwerlich geweckt werden. Er machte einen schläfrigen und betäubten Eindruck.

Die Bundespolizisten nahmen ihn in Obhut und alarmierten einen Rettungswagen.

Auf der Dienststelle fanden die Polizisten dann bei der Durchsuchung nach Ausweisdokumenten versteckt in der Socke mehrere Tütchen mit Marihuana. Auch im mitgeführten Rucksack wurden szenetypische Verschlusstütchen mit Cannabis und ein Zettel mit offensichtlichen Schulden seiner Käufer festgestellt.

Da der Verdacht des Rauschgifthandels vorlag stellten die Bundespolizisten neben 44 Gramm Marihuana auch die szenetypischen Utensilien sicher. (siehe Bild)

Der 17-Jährige wurde zur Beobachtung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus mitgenommen.

Er muss mit einem Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Handels und Besitz von Betäubungsmitteln rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell