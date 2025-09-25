Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Radfahrer fährt in Schlangenlinien und fällt; 2,13 Promille

Flensburg (ots)

Gestern Abend gegen 21.45 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei im Bereich Norderhofenden einen Radfahrer, der ohne Licht in Schlangenlinien auf dem Radweg fuhr.

Beim Abbiegen stürzte der Mann und fiel auf die Fahrbahn.

Die Bundespolizisten eilten zu Hilfe und stellten fest, dass der 48-Jährige nur Abschürfungen an Hand und Ellenbogen hatte. Eine ärztliche Behandlung lehnt er ab.

Die Beamten nahmen jedoch Alkoholgeruch wahr und führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis waren 2,13 Promille. Er wurde mit zum 1. Polizeirevier genommen und dort die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Das Fahrrad wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

