Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Ohne Fahrkarte im Zug, Bahnmitarbeiterin bespuckt; Bundespolizei verhaftet zweifach gesuchten Mann

Neumünster (ots)

Heute Morgen gegen 08.30 Uhr wurden Bundespolizisten zum einfahrenden Zug der Nordbahn im Bahnhof Neumünster gerufen. Offensichtlich hatte die Zugbegleiterin Schwierigkeiten mit einem Bahnreisenden.

Die Beamten standen bei Einfahrt des Zuges auf Bahnsteig 1 und konnten den Mann auch im Zug feststellen. Der Mann reagierte nicht auf Ansprache und musste geweckt werden.

Er händigte den Bundespolizisten nur fluchend seine lettische Identitätskarte aus. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Zwei Staatsanwaltschaften suchte ihn wegen Diebstahl und Sachbeschädigung.

Er wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Mann stark alkoholisiert war, weshalb er wohl im Zug eingeschlafen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,07.

Die Zugbegleiterin gab an, dass der 35-jährige Lette ohne Fahrkarte im Zug angetroffen wurde und den Zug beim Halt in Wankendorf verlassen sollte. Dem kam er nur widerwillig nach, beleidigte die Bahnmitarbeiterin und spuckte ihr ins Gesicht.

Der Mann war dann offensichtlich bei Rückkehr des Zuges in Richtung wieder in den RE 82 Richtung Neumünster gestiegen.

Die Polizisten gaben dem Letten die Möglichkeit die Gesamtgeldstrafe in Höhe 2087,- Euro zu zahlen.

Da er dies nicht konnte wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ihn erwarten nun außerdem Strafanzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen.

