Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Bundespolizisten verhaften gesuchte Männer

Flensburg (ots)

Gestern Vormittag kontrollierten Bundespolizisten im Rahmen der Grenzkontrollen den Einreisezug aus Dänemark am Flensburger Bahnhof. Bei der Überprüfung eines Reisenden stellten die Beamten fest, dass gegen den 45-jährigen Spanier ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen exhibitionistischer Handlungen. Auch lagen neun Aufenthaltsermittlungen verschiedener Staatsanwaltschaften gegen ihn vor.

Er wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm die Möglichkeit gegeben die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 827,- Euro zu begleichen.

Da er die Summe nicht aufbringen konnte wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbringt er nun die nächsten 42 Tage.

Ähnlich ging es einem 32-jährigen Polen, der in einem Fernreisebus am Bahnhof Flensburg kontrolliert wurde. Auch gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Er wurde wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht und wurde verhaftet. Er hatte eine Geldstrafe von mehr als 3700,- Euro zu zahlen.

Er konnte die Geldstrafe nicht zahlen und wurde ebenfalls in die JVA eingeliefert.

