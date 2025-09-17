PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Bundespolizisten verhaften gesuchte Männer

Flensburg (ots)

Gestern Vormittag kontrollierten Bundespolizisten im Rahmen der Grenzkontrollen den Einreisezug aus Dänemark am Flensburger Bahnhof. Bei der Überprüfung eines Reisenden stellten die Beamten fest, dass gegen den 45-jährigen Spanier ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen exhibitionistischer Handlungen. Auch lagen neun Aufenthaltsermittlungen verschiedener Staatsanwaltschaften gegen ihn vor.

Er wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm die Möglichkeit gegeben die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 827,- Euro zu begleichen.

Da er die Summe nicht aufbringen konnte wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbringt er nun die nächsten 42 Tage.

Ähnlich ging es einem 32-jährigen Polen, der in einem Fernreisebus am Bahnhof Flensburg kontrolliert wurde. Auch gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Er wurde wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht und wurde verhaftet. Er hatte eine Geldstrafe von mehr als 3700,- Euro zu zahlen.

Er konnte die Geldstrafe nicht zahlen und wurde ebenfalls in die JVA eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren