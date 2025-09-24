Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Alkoholisierter Mann tritt nach Bundespolizisten bei Kontrolle

Handewitt (ots)

Heute Morgen gegen 01.45 Uhr wurden Bundespolizisten auf einen grenzüberschreitenden Fernreisebus, der Lichtzeichen gab, aufmerksam. Die Beamten kontrollierten den Bus auf dem Parkplatz Handewitter Forst. Der Busfahrer kam gleich auf die Polizisten zu und gab an, einen alkoholisierten Mann im Bus zu haben, der aufgrund seines Verhaltens von der Mitfahrt ausgeschlossen werden soll.

Die Bundespolizisten konnten den Mann im Bus antreffen. Dieser stellte sich schlafend und musste geweckt werden. Der Weisung sich auszuweisen kam der Mann nur widerwillig nach und bepöbelte eine Beamtin. Auf Vorhalt den Bus auf Weisung des Busfahrers zu verlassen reagierte der 42-jährige Schweizer ungehalten. Er wollte den Bus nicht verlassen und konnte nur nach Androhung von unmittelbarem Zwang zum Aussteigen bewegt werden. Während der polizeilichen Maßnahmen trat der Mann nach den Beamten. Er gab an, der Busfahrer wäre zu schnell gefahren und ihm wäre schlecht geworden. Ein durchgeführter Atemakolholtest ergab einen Promillewert von 0,81.

Auf der Dienststelle fanden die Bundespolizisten dann noch eine Vorladung der dänischen Behörden da er sich aggressiv in einem Hotel in Esbjerg verhalten hatte.

Er muss nun mit Strafverfahren wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

