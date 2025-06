Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mülltonne im Schlepptau

Blankenheim (ots)

Am Samstag (28. Juni) kam es in den frühen Morgenstunden auf einem Parkplatz in der Straße "Am Mürel" in Blankenheim zu einem Zwischenfall.

Eine Gruppe junger Erwachsener hatte offenbar beschlossen, den Parkplatz in ihre eigene Bühne zu verwandeln.

Um 3.35 Uhr fuhr ein Pkw auf den Parkplatz.

Der Kofferraum des Fahrzeugs war geöffnet und darin saß eine Person, die während der Fahrt eine Mülltonne hinter sich herzog.

Die Mülltonne war zuvor von einem Unbekannten aus einem Supermarkt in der Nähe entwendet worden.

Nachdem das Fahrzeug angehalten hatte, stiegen insgesamt sieben Personen aus.

Auf dem Parkplatz versammelten sie sich dann um die Mülltonne.

Diese wurde kurzerhand in Brand gesetzt. Anschließend entfernten sich die Personen zügig in unterschiedliche Richtungen.

Der Brand wurde erst zwei Stunden später entdeckt und konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Zu keinem Zeitpunkt bestand die Gefahr, dass die Flammen auf Gebäude oder Fahrzeuge übergreifen konnten.

Es wurde Anzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung erstattet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell