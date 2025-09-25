PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Zug erfasst Bahnmitarbeiter bei Gleisarbeiten

BPOL-FL: Zug erfasst Bahnmitarbeiter bei Gleisarbeiten
  • Bild-Infos
  • Download

Wrist (ots)

Heute Vormittag gegen 08.30 Uhr wurde die Leitstelle der Flensburger Bundespolizei über einen Vorfall am Bahnhof Wrist informiert. Ein Zug soll eine Person erfasst haben. Die Bahnstrecke wurde im Bereich Wrist gesperrt und eine Streife der Bundespolizei entsandt.

Es stellte sich vor Ort heraus, dass zwei Bahnbedienstete kurz vor dem Bahnhof Wrist Gleisarbeiten durchführten. Ein Zug der Nordbahn, der von Hamburg kam hatte einen der Arbeiter erfasst. Der 30-Jährige wurde schwerverletzt mit Kopfverletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei liegt möglicherweise ein Fehlverhalten eines der beiden Bahnmitarbeitern vor, der seinen Kollegen vor der Zugdurchfahrt hätte warnen müssen.

Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 32-jährigen Bahnmitarbeiter eingeleitet.

Die Sperrung der Bahnstrecke konnte um 09.51 Uhr aufgehoben werden. Es waren 12 Züge von der Sperrung betroffen.

Vor Ort waren Beamte der Landes- und Bundespolizei, der Rettungsdienst sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 10:03

    BPOL-FL: Radfahrer fährt in Schlangenlinien und fällt; 2,13 Promille

    Flensburg (ots) - Gestern Abend gegen 21.45 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei im Bereich Norderhofenden einen Radfahrer, der ohne Licht in Schlangenlinien auf dem Radweg fuhr. Beim Abbiegen stürzte der Mann und fiel auf die Fahrbahn. Die Bundespolizisten eilten zu Hilfe und stellten fest, dass der 48-Jährige nur Abschürfungen an Hand und ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:29

    BPOL-FL: Alkoholisierter Mann tritt nach Bundespolizisten bei Kontrolle

    Handewitt (ots) - Heute Morgen gegen 01.45 Uhr wurden Bundespolizisten auf einen grenzüberschreitenden Fernreisebus, der Lichtzeichen gab, aufmerksam. Die Beamten kontrollierten den Bus auf dem Parkplatz Handewitter Forst. Der Busfahrer kam gleich auf die Polizisten zu und gab an, einen alkoholisierten Mann im Bus zu haben, der aufgrund seines Verhaltens von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren