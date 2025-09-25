Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Zug erfasst Bahnmitarbeiter bei Gleisarbeiten

Wrist (ots)

Heute Vormittag gegen 08.30 Uhr wurde die Leitstelle der Flensburger Bundespolizei über einen Vorfall am Bahnhof Wrist informiert. Ein Zug soll eine Person erfasst haben. Die Bahnstrecke wurde im Bereich Wrist gesperrt und eine Streife der Bundespolizei entsandt.

Es stellte sich vor Ort heraus, dass zwei Bahnbedienstete kurz vor dem Bahnhof Wrist Gleisarbeiten durchführten. Ein Zug der Nordbahn, der von Hamburg kam hatte einen der Arbeiter erfasst. Der 30-Jährige wurde schwerverletzt mit Kopfverletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei liegt möglicherweise ein Fehlverhalten eines der beiden Bahnmitarbeitern vor, der seinen Kollegen vor der Zugdurchfahrt hätte warnen müssen.

Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 32-jährigen Bahnmitarbeiter eingeleitet.

Die Sperrung der Bahnstrecke konnte um 09.51 Uhr aufgehoben werden. Es waren 12 Züge von der Sperrung betroffen.

Vor Ort waren Beamte der Landes- und Bundespolizei, der Rettungsdienst sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn.

