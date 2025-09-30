Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Zwei offene Haftbefehle- Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann

Tarp (ots)

Gestern Nachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Kastenwagen auf dem Pendlerparkplatz Tarp. Die beiden Insassen wiesen sich ordnungsgemäß aus.

Jedoch stellten die Beamten fest, dass gegen den 30-jährigen Beifahrer zwei Haftbefehle vorlagen.

Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Deutsche war im Juli 2021 und November 2024 jeweils zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte sich jedoch dem Haftantritt nicht gestellt.

Die Bundespolizisten verhafteten den Mann und lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt ein. Dort verbringt er nun die nächsten 12 Monate.

