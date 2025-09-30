Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Klues - Bundespolizei stellt zwei Luftgewehre und Rauschgift sicher

Flensburg (ots)

Gestern Abend gegen 19.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen aus Dänemark kommenden Opel Insignia auf der B 200 Höhe Flensburg Klues.

Der Fahrer wies sich mit dänischen Dokumenten aus. Bei der Nachschau entdeckten die Beamten zwei Luftgewehre im Kofferraum. Diese waren zwar entladen, hatten aber kein Prüfzeichen, welches bei Grenzübertritt erforderlich ist.

Im Handschuhfach fanden die Bundespolizei dann noch zwei Tütchen mit Cannabis (ca. 3-4 Gramm).

Die Bundespolizisten stellten die Gewehre und das Rauschgift sicher (siehe Bild). Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Konsum-Cannabisgesetz.

