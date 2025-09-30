PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Klues - Bundespolizei stellt zwei Luftgewehre und Rauschgift sicher

Flensburg (ots)

Gestern Abend gegen 19.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen aus Dänemark kommenden Opel Insignia auf der B 200 Höhe Flensburg Klues.

Der Fahrer wies sich mit dänischen Dokumenten aus. Bei der Nachschau entdeckten die Beamten zwei Luftgewehre im Kofferraum. Diese waren zwar entladen, hatten aber kein Prüfzeichen, welches bei Grenzübertritt erforderlich ist.

Im Handschuhfach fanden die Bundespolizei dann noch zwei Tütchen mit Cannabis (ca. 3-4 Gramm).

Die Bundespolizisten stellten die Gewehre und das Rauschgift sicher (siehe Bild). Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Konsum-Cannabisgesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

