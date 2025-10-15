Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Handewitt - "Schöne Überraschung" für PKW-Fahrerin bei der Grenzkontrolle

Handewitt (ots)

Eine Frau konnte es gar nicht fassen als Bundespolizisten ihr während einer Kontrolle nach der Einreise aus Dänemark klar machten, dass sie nicht weiterfahren dürfe. Der PKW mit dem sie fuhr war zur Sicherstellung im Fahndungssystem ausgeschrieben.

Bereits am Montagabend gegen 23.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen in Eckernförde zugelassenen dunklen Jeep auf der BAB 7 an der Abfahrt Flensburg, nachdem dieser aus Dänemark eingereist war. Am Steuer saß eine 49-jährige Frau die den Beamten bereitwillig sämtliche Dokumente zur Person und zum PKW aushändigte. Als die Bundespolizisten ihr dann nach der fahndungsmäßigen Überprüfung klar machten, dass der Wagen, der auf ihren Mann zugelassen war, zur Sicherstellung wegen Eigentumssicherung / Unterschlagung ausgeschrieben war und für sie die Fahrt dort enden würde, viel sie aus allen Wolken. Die Frau hatte anscheinend keinerlei Kenntnis, warum der Wagen zur Fahndung ausgeschrieben war.

Ein Telefonat mit ihrem Mann klärte dieses auch nicht sofort auf. Er tat zunächst unwissend, sagte aber zu, sie abzuholen.

Vor Ort und vor den Bundespolizisten gab der 52-Jährige dann zu, dass es sich um ein Leasingfahrzeug handelte und er seit Monaten die Raten nicht mehr bezahlt hatte. Eine hinzugezogene Streife der Landespolizei stellte den Jeep sicher und ließ ihn einschleppen.

