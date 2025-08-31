Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Ladendiebe im Outlet ertappt - Ware im Wert von über 1.600 Euro sichergestellt

Zweibrücken (ots)

Am 30.08.2025 konnten Sicherheitsmitarbeiter des Fashion Outlets zwei junge Männer dabei beobachten, wie sie in einem Store Bekleidungsartikel in eine mitgebrachte Papiertüte packten und den Laden verließen, ohne zu bezahlen. Beim Ansprechen gaben die beiden Männer sofort zu, die Kleidung entwendet zu haben. Bei der hinzugerufenen Polizei stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen nicht nur in einem, sondern insgesamt in sechs Geschäften zugeschlagen hatten. In ihrem Fahrzeug konnten weitere Kleidungsstücke aufgefunden werden. Insgesamt wurden 24 Artikel im Gesamtwert von rund 1.600 Euro sichergestellt. Die beiden Männer im Alter von 22 Jahren stammen aus Moldau. Bei ihnen fand die Polizei zudem einen Magneten, mit dem offenbar Diebstahlsicherungen entfernt worden waren. Die gestohlene Ware wurde fotografisch dokumentiert und anschließend an die betroffenen Geschäfte zurückgegeben. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls ermittelt. | PIZW

