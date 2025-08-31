PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Ladendiebe im Outlet ertappt - Ware im Wert von über 1.600 Euro sichergestellt

Zweibrücken (ots)

Am 30.08.2025 konnten Sicherheitsmitarbeiter des Fashion Outlets zwei junge Männer dabei beobachten, wie sie in einem Store Bekleidungsartikel in eine mitgebrachte Papiertüte packten und den Laden verließen, ohne zu bezahlen. Beim Ansprechen gaben die beiden Männer sofort zu, die Kleidung entwendet zu haben. Bei der hinzugerufenen Polizei stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen nicht nur in einem, sondern insgesamt in sechs Geschäften zugeschlagen hatten. In ihrem Fahrzeug konnten weitere Kleidungsstücke aufgefunden werden. Insgesamt wurden 24 Artikel im Gesamtwert von rund 1.600 Euro sichergestellt. Die beiden Männer im Alter von 22 Jahren stammen aus Moldau. Bei ihnen fand die Polizei zudem einen Magneten, mit dem offenbar Diebstahlsicherungen entfernt worden waren. Die gestohlene Ware wurde fotografisch dokumentiert und anschließend an die betroffenen Geschäfte zurückgegeben. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls ermittelt. | PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 08:17

    POL-PIZW: Ladendiebstahl im Outlet

    Zweibrücken (ots) - Am 29.08.2025 meldete der Sicherheitsdienst des Outlet Centers um 12:20 Uhr hiesiger Dienststelle zwei männliche Personen, die ihnen bereits aufgrund vergangener Diebstähle bekannt waren. Nachdem die beiden 39- und 50-jährigen Männer die Bediensteten des Sicherheitsdienstes erblickten, flüchteten sie, konnten aber letztendlich angetroffen und durchsucht werden. Dabei wurde ein entwendeter Pullover aufgefunden. Der von ihnen genutzte PKW wurde ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 08:09

    POL-PIZW: Verkehrsunfall

    Zweibrücken (ots) - Am 29.08.2025 befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Mercedes um 12:15 Uhr die Messerschmittstraße von der Freudenbergerhofstraße kommend in Richtung August-Bebel-Straße. Hierbei verlor er, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden in ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 08:55

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 26.08.2026 bis Donnertag, 28.08.2025, 07.15 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Jakobstraße geparkten, weißen PKW VW T-Cross. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren