API-TH: Vollsperrung nach Gefahrgut-Unfall
A4 Höhe Rüdersdorf (ots)
Aktuell ist die A4 zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Hermsdorf-Ost in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt.
Grund dafür ist ein Verkehrsunfall mit einem Gefahrgut-Lkw. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Tanklaster, welcher Diesel geladen hat. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte dort auf die Seite. Dabei wurde der Tank beschädigt, sodass der Diesel ausläuft.
Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.
