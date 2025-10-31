Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung - Taschendiebstahl

Computerbetrug

Kreis Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (7. August 2025) wurde einer Seniorin in einem Supermarkt in Mechernich die Geldbörse samt Inhalt entwendet.

Mit der EC-Karte der Seniorin wurde anschließend versucht, bei einer Bank Geld abzuheben.

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/184862

