Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung - Taschendiebstahl
Computerbetrug
Kreis Euskirchen (ots)
Am Donnerstag (7. August 2025) wurde einer Seniorin in einem Supermarkt in Mechernich die Geldbörse samt Inhalt entwendet.
Mit der EC-Karte der Seniorin wurde anschließend versucht, bei einer Bank Geld abzuheben.
Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen?
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/184862
