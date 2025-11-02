Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

53919 Weilerswist (ots)

Es ist wohl der Alarmanlage zu verdanken, dass ein Einbruchsversuch in den Abendstunden des 01. Novembers (Samstag, 18.14 Uhr) in einen geschlossenen Gastronomiebetrieb in Weilerswist, in der Bahnhofsallee, scheiterte.

Über ein Fenster im Erdgeschoss versuchten sich die unbekannten Einbrecher Zugang zum Objekt zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Der Berechtigte wurde über die installierte Alarmanlage über den Einbruchversuch informiert.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten frische Hebelspuren am Rahmen des betroffenen Fensters festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Einbrechern machen können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofsallee zur angegebenen Uhrzeit wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell