Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus

53894 Mechernich (ots)

Ein unbekannter Täter suchte am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr (02. November) ein Zweifamilienhaus in Mechernich-Kommern, in der Straße Auf der Trift auf.

Hier machte er sich an einer separaten Eingangstür zu einer Wohnung lautstark zu schaffen, wodurch der Wohnungsinhaber plötzlich wach wurde.

Durch gezieltes Ansprechen verließ der Einbrecher schlagartig die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei Anzeigenaufnahme frische Aufbruchspuren an der Eingangstür zur Wohnung festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen wegen des versuchten Wohnungseinbruchs aufgenommen. Die Spurensicherung wurde informiert.

Im Sachzusammenhang sucht die Polizei Euskirchen Zeugen, die Angaben oder Hinweise zu dem unbekannten Einbrecher oder zu verdächtigen Beobachtungen zur angegebenen Uhrzeit machen können. Hinweis werden unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

