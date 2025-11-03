Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeuge aus Fahrzeugen entwendet

Weilerswist (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (31. Oktober), 16 Uhr, bis Sonntag (2. November), 11.30 Uhr, gelangten Unbekannte auf ein Firmengelände in der Metternicher Straße in Weilerswist. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Grundstück, indem sie einen Maschendrahtzaun und eine Rundstahlkette mit einem Winkelschleifer durchtrennten. Auf dem Gelände befinden sich zahlreiche Lastkraftwagen, Anhänger und Arbeitsfahrzeuge, die durchsucht und teilweise beschädigt wurden. Insgesamt wurden über 20 Fahrzeuge geöffnet. Zur Unterstützung ihres Vorgehens nutzten die Unbekannten einen firmenzugehörigen Lastenwagen, um das Diebesgut von den Fahrzeugen zu einem anderen Bereich des Geländes zu transportieren. Aus den Fahrzeugen wurden zahlreiche Werkzeuge und Spezialgeräte entwendet. Der Sachschaden wird auf eine Summe im unteren sechsstelligen Eurobereich geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

