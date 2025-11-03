PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeuge aus Fahrzeugen entwendet

Weilerswist (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (31. Oktober), 16 Uhr, bis Sonntag (2. November), 11.30 Uhr, gelangten Unbekannte auf ein Firmengelände in der Metternicher Straße in Weilerswist. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Grundstück, indem sie einen Maschendrahtzaun und eine Rundstahlkette mit einem Winkelschleifer durchtrennten. Auf dem Gelände befinden sich zahlreiche Lastkraftwagen, Anhänger und Arbeitsfahrzeuge, die durchsucht und teilweise beschädigt wurden. Insgesamt wurden über 20 Fahrzeuge geöffnet. Zur Unterstützung ihres Vorgehens nutzten die Unbekannten einen firmenzugehörigen Lastenwagen, um das Diebesgut von den Fahrzeugen zu einem anderen Bereich des Geländes zu transportieren. Aus den Fahrzeugen wurden zahlreiche Werkzeuge und Spezialgeräte entwendet. Der Sachschaden wird auf eine Summe im unteren sechsstelligen Eurobereich geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 13:35

    POL-EU: Einbruch in Kieswerk in Dahlem-Schmidtheim - Werkzeuge entwendet

    Dahlem (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag (30. Oktober), 16.15 Uhr und Freitag (31. Oktober) 5.20 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zum Gelände eines Kieswerks in Dahlem-Schmidtheim in der Straße "Freuenhof". Die Unbekannten brachen mehrere verschlossene Türen von Betriebsgebäuden auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Dabei ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:30

    POL-EU: 41-Jähriger schlägt Frau ins Gesicht

    Bad Münstereifel (ots) - Am Dienstag, den 28. Oktober, gegen 18.25 Uhr, kam es im Hubertusweg in Bad Münstereifel zu einem Übergriff auf eine 41-jährige Frau. Nach Angaben der Frau war sie zuvor in einem Ladenlokal von einem unbekannten Mann unangemessen angesprochen worden. Als sie später auf dem Heimweg war, tauchte der Mann hinter ihr auf und forderte Geld. Die Frau versuchte zu fliehen, stürzte dabei jedoch zu ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 10:14

    POL-EU: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

    53919 Weilerswist (ots) - Es ist wohl der Alarmanlage zu verdanken, dass ein Einbruchsversuch in den Abendstunden des 01. Novembers (Samstag, 18.14 Uhr) in einen geschlossenen Gastronomiebetrieb in Weilerswist, in der Bahnhofsallee, scheiterte. Über ein Fenster im Erdgeschoss versuchten sich die unbekannten Einbrecher Zugang zum Objekt zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Der Berechtigte wurde über die installierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren