Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ungewöhnlicher Schuhtausch

Bad Münstereifel (ots)

In Bad Münstereifel kam es am Samstag (1. November) um 5.50 Uhr in der Straße "Flaches Feld" zu einem ungewöhnlichen Vorfall.

Ein 64-jähriger Anwohner bemerkte am Morgen, dass seine vor der Haustür abgestellten Wanderstiefel verschwunden waren.

An ihrer Stelle stand ein fremdes, offensichtlich getragenes Paar Sneaker, ordentlich nebeneinandergestellt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hielt sich der nächtliche Dieb zunächst vor dem Wohnhaus auf, sah sich dort um und musterte verschiedene Gegenstände. Darunter ein angekettetes E-Bike und einen geparkten Pkw. Schließlich entdeckte er die Wanderschuhe und entschied sich für einen spontanen Schuhtausch.

Da Größe und Geschmack offensichtlich passten, nahm der Mann die Wanderstiefel an sich und ließ seine eigenen Schuhe als Ersatz zurück. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 41-Jährigen aus Bad Münstereifel.

Die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

