Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizeibeamte stellen nach Raub auf Supermarkt vier jugendliche Tatverdächtige

Mechernich (ots)

Ein Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Straße "Georges-Girard-Ring" in Mechernich sorgte am Montagabend (3. November) gegen 20.15 Uhr für einen größeren Polizeieinsatz.

Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zwei Jugendliche an der Kasse auf und täuschten einen Einkauf vor. In dem Moment, als die Kasse geöffnet war, betraten zwei weitere maskierte Personen den Verkaufsraum und bedrohten den Kassierer unter Vorhalt eines Messers. Sie forderten die Herausgabe des gesamten Bargelds.

Noch bevor der Mitarbeiter reagieren konnte, griff einer der Jugendlichen in die Kasse und entnahm das Bargeld. Anschließend flüchteten alle vier in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen bemerkten Polizeibeamte in der Nähe der Knottenstraße / Ecke Steigerstraße zwei Jugendliche, die beim Erblicken des Streifenwagens in ein Gebüsch sprangen und in Richtung der Landstraße 61 flüchteten.

Die beiden Personen (15 und 16 Jahre alt) konnten nach kurzer Verfolgung gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen von weiteren Ermittlungen trafen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten zwei weitere Jugendliche (ebenfalls 15 und 16 Jahre alt) in der Straße Marienau in Mechernich an. Bei der Durchsuchung wurde die mutmaßliche Tatbeute aufgefunden, beschlagnahmt und sichergestellt. Auch ein Diensthund der Polizei Euskirchen war bei dem Einsatz unterstützend beteiligt. Die Jugendlichen wurden zur Polizeiwache nach Schleiden gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen bezüglich des schweren Raubs wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

