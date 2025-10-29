Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fränkisch-Crumbach: Einbrecher durchsucht unbewohnte Wohnung und entwendet Schmuck

Fränkisch-Crumbach (ots)

Eine unbekannte Person verschaffte sich Zugang zu einer unbewohnten Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Heinrich-Heine-Weg. Der Kriminelle kletterte zwischen Mittwoch (22.10.) 17 Uhr und Dienstag (28.10) 8 Uhr auf den Balkon und öffnete das Schlafzimmerfenster gewaltsam. Im Inneren durchsuchte die Person mehrere Schränke und Schmuckbehältnisse.

Die Ermittler des Kommissariats K21/22 in Erbach haben die Untersuchungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder in der Nähe der Wohnung bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062 953-0 zu melden.

