POL-DA: Rüsselsheim: Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern
Die Kriminalpolizei ermittelt
Rüsselsheim (ots)
Am Dienstag (28.10.) verschaffte sich ein Unbekannter zwischen 17:30 und 21 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Zamenhofstraße. Die unbekannte Person brach zunächst ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchte die Person das Haus und entwendete einen kleinen dreistelligen Geldbetrag. Das Kommissariats 21/22 aus Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise geben können.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142 696-0 zu melden.
