Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Junge Frauen unsittlich berührt

Polizei sucht Zeugen

Schaafheim (ots)

Nach einem Übergriff auf eine 22-Jährige am Samstagmorgen (25.10.), ermittelt jetzt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein noch unbekannter Mann, gegen 5.45 Uhr, eine junge Frau im Bereich der Großostheimer Straße unvermittelt umklammert und unsittlich berührt haben. Die junge Frau wehrte sich gegen den Kriminellen, woraufhin er von ihr abließ und in unbekannte Richtung das Weite suchte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Die 22-Jährige verletzte sich bei dem Vorfall leicht.

Der Unbekannte soll zwischen 25 und 30 Jahren, circa 1,80 Meter groß sein und auch eine schlanke Statur haben. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer dunklen Regenjacke, die Kapuze über dem Kopf, einer grauen Jogginghose und schwarzen Sneaker bekleidet gewesen sein. Zudem trug er einen braunen Drei-Tage-Bart und laut Zeugenaussagen hatte er einen dunkleren Hauttyp.

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es zuvor gegen 5.15 Uhr zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt in Ringheim gekommen sein. Ein bislang unbekannter Täter soll eine 25-jährige Frau gegen ein Auto gedrückt und ebenfalls unsittlich berührt haben.

Aufgrund der Gesamtumstände können die Ermittlerinnen und Ermittler zum aktuellen Zeitpunkt einen möglichen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Taten, insbesondere zur Identität des Unbekannten, nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell