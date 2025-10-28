Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Groß-Umstadt (ots)

Am 28. Oktober 2025, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der Richer Straße in Groß-Umstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV einen stehenden weißen PKW beschädigte und anschließend die Unfallstelle unerlaubt verließ.

Nach ersten Zeugenaussagen befuhr der SUV-Fahrer die Richer Straße und streifte dabei auf Höhe der Augenarztpraxis einen am Fahrbahnrand parkenden weißen PKW. Im Anschluss an den Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher sofort von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Unfallmeldung konnte der beschädigte PKW vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Dieburg (Tel. 06071/9656-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell