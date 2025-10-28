PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim: Gemeinsame Kontrollen der Polizei und Stadtpolizei im Rahmen "Sichere Innenstadt"

Rüsselsheim/Raunheim (ots)

Die Polizeistation Rüsselsheim führte, gemeinsam mit den Stadtpolizeien aus Rüsselsheim und Raunheim, am Montag (27.10.) von 10 bis 18 Uhr Kontrollmaßnahmen durch.

Zu Beginn überwachten die eingesetzten Kräfte die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit auf der Frankfurter Straße in Rüsselsheim. In einem Zeitraum von etwa zwei Stunden ahndeten die Polizisten 37 Verstöße gegen die Höchstgeschwindigkeit. Mit 24 km/h, nach Abzug der Toleranz, zu viel auf dem Tacho, stieß ein 28-jähriger Rüsselsheimer mit der größten Überschreitung auf.

Bei anschließenden Kontrollen auf der Kelsterbacher Straße in Raunheim stellten die Kräfte 30 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Die zuletzt durchgeführte Kontrolle der Waffenverbotszone in Rüsselsheim verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Die Polizei wird ähnlich gelagerte Kontrollmaßnahmen, in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den jeweiligen Behörden, weiterhin regelmäßig durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

