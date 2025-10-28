Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Diebstahl von Uhren/Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim (ots)

Am Samstag (18.10.), in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr, wurde in der Danziger Straße eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter gelang durch die Terrassentür unbemerkt in das Einfamilienhaus und entwendete mehrere Uhren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der unbekannte Täter wurde nach der Tat vermutlich von einem Bewohner ertappt und flüchtete.

Der Unbekannte ist 1,80 Meter groß, schlank und ungefähr 30 Jahre alt. Er hatte schwarze, sehr kurze Haare und ein Tattoo an mindestens einer seiner Hände. Dem Zeugen fiel zudem ein osteuropäischer Akzent bei ihm auf. Der Mann trug einen schwarzen Pullover, eine lange Hose und eine dunkle Umhängetasche mit hellen Applikationen.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zu der Person geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich an die Polizei Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/ 9440-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell