Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Einbrecher nehmen Kellerraum ins Visier/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag (26.10.), 12 Uhr, auf Montag (27.10.), 18 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Willy-Brandt-Straße ein. Auf noch ungeklärte Weise gelangten die Täter in das Haus, von wo aus sie sich Zugang in den Keller verschafften. Hier brachen sie ein an der Kellertür befindliches Vorhängeschloss auf und machten Beute. Mit dem Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252 / 706 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell