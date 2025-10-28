PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Einbruch in Einfamilienhaus - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Am Montag (27.10.) zwischen 18:40 und 20:45 Uhr, drang ein Unbekannter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Freiburgstraße ein. Der Täter entwendete unter anderem Bargeld und Schmuck. Nach ersten Ermittlungen wird der Gesamtschaden auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt.

Die Kriminalpolizei (K21/22) in Erbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung geben können, sich unter der Telefonnummer 06062/953-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

