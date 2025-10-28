Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vandalen beschmieren Hauswand

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen Samstag (25.10.) und Sonntag (26.10.) eine Hauswand in der Karlstraße mit Farbe. Sie besprühten die Wand mit einem Schriftzug und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell