Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Brand in Lagerhalle

Raunheim (ots)

Ein Brand in der Kelsterbacher Straße hat am Montagnachmittag (28.10.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 15 Uhr wurde die Polizei verständigt und über das Feuer in einer dortigen Lagerhalle informiert. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht aktuell noch nicht fest.

