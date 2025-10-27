PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/Nieder-Ramstadt: Behördenübergreifende Gaststättenkontrollen/Spielautomaten versiegelt und Kautabak sichergestellt

POL-DA: Ober-Ramstadt/Nieder-Ramstadt: Behördenübergreifende Gaststättenkontrollen/Spielautomaten versiegelt und Kautabak sichergestellt
  • Bild-Infos
  • Download

Ober-Ramstadt (ots)

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Freitagabend (24.10.), in der Zeit zwischen 18.00 und 23.30 Uhr, zusammen mit dem Finanzamt, dem Hauptzollamt, der Stadt Ober-Ramstadt und der Gaststättenbehörde Raunheim insgesamt sechs Lokalitäten in Ober-Ramstadt und Nieder-Ramstadt kontrolliert.

Die Kontrolleure leiteten aufgrund festgestellter Mängel zahlreiche Verfahren ein, die nun Bußgelder in Höhe von mehreren tausend Euro für die Verantwortlichen nach sich ziehen dürften. Zudem wurden im Rahmen der Kontrollen von sechs Lokalitäten insgesamt 42 Personen genauer unter die Lupe genommen. Die Beanstandungen reichten unter anderem von Verstößen gegen die Spielverordnung, das Tabakerzeugnisgesetz bis hin zu Verstößen gegen die Jugenschutzvorschriften, Meldepflichten und ungenauen Kassenführungen.

In den Lokalitäten stellten die Ordnungshüter insgesamt sechs nicht ordnungsgemäße Geldspielautomaten fest. Fünf dieser Automaten wurden vor Ort versiegelt. Einem Betreiber erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von ca. 5.000 Euro, da die Glücksspielautomaten nicht an einen OASIS-Anschluss angeschlossen waren.

Bei den Kontrollen fanden die Ordnungshüter in einer Lokalität 36 Verpackungen von Kautabak. Da der Vertrieb von Kautabak nach dem Tabakerzeugnisgesetz untersagt ist, wurden die Verpackungen sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06171 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 13:51

    POL-DA: Trebur: Fenster und Tür beschädigt / Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

    Trebur (ots) - Mehrere Jugendliche sollen nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagmittag (26.10.) gegen 15 Uhr das Fenster sowie die Eingangstüre eines Hauses in der Straße "Am Burggraben" beschädigt haben. Anschließend seien die Tatverdächtigen fußläufig geflüchtet. Die Kriminalpolizei (Kommissariat 41) sucht nun Zeugen der Tat und bittet unter der ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:50

    POL-DA: Groß-Gerau: Widerstand bei Verkehrskontrolle

    Groß-Gerau (ots) - Wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 27-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am späten Samstagnachmittag (25.10.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 16.45 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau den Mann aus Bischofsheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei Erkennen der Streife gab er jedoch Gas, parkte das Auto in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren