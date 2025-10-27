PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Groß-Gerau (ots)

Wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 27-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am späten Samstagnachmittag (25.10.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 16.45 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau den Mann aus Bischofsheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei Erkennen der Streife gab er jedoch Gas, parkte das Auto in der Kleistraße und wurde hier beim Aussteigen überprüft. Im Rahmen der Kontrolle wollte sich der 27-Jährige zunächst nicht ausweisen und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Gegen die anschließende Festnahme wehrte er sich, hierbei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam er vorübergehend mit auf die Wache. Warum er eine Überprüfung durch die Polizei verhindern wollte, steht noch nicht abschließend fest und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

