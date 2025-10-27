PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Krimineller flüchtet nach Einbruch mit Computerzubehör
Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Sonntagmorgen (26.10.) verschaffte sich ein Einbrecher gegen 8.15 Uhr Zutritt über ein Fenster in einen Lagerraum in der Ginsheimer Straße. Dort suchte der Eindringling nach Wertgegenständen und flüchtete anschließend mit diversem Computerzubehör. Nach momentanem Kenntnisstand verursachte der Kriminelle einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten, 1,70 bis 1,80 Meter großen und schlanken Mann handeln. Zur Tatzeit trug er einen Drei-Tage-Bart, eine beige Schirmmütze sowie eine dunkle Kapuzenjacke.

Wenn Sie Hinweise zur Tat, dem Verdächtigen oder zum Verbleib der Beute geben können, werden Sie gebeten sich bei dem Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der 06142/696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

