PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Sachbeschädigung an Lebensmittelautomat

Bensheim (ots)

Am Sonntagvormittag (26.10), gegen 11 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Lebensmittelautomat in der Fabrikstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten sie auf gewaltsame Art und Weise den Automaten aufzuhebeln, um mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Inhalt zu gelangen. Nachdem ihnen dies nicht gelang suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört? Sachdienliche Hinweise, nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252 / 706 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 13:08

    POL-DA: Bürstadt: Verkehrskontrolle endet mit Festnahme eines 32-Jährigen

    Bürstadt (ots) - Eine Verkehrskontrolle wurde einem 32-jährigem Autofahrer am Sonntag (26.10.) zum Verhängnis. Gegen 12.00 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim den Autofahrer kontrollieren, dieser gab jedoch Gas und entzog sich der Kontrolle. Bei seiner Flucht streifte er unter anderem die Mauer eines Wohnhauses und konnte schließlich in ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:08

    POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Restaurant / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Nachdem es am frühen Sonntagmorgen (26.10.) zwischen 2.30 und 3.45 Uhr zu einem Einbruch in einem Restaurant in der Mina-Rees-Straße gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Restaurant. Im Innern durchwühlte er ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:53

    POL-HP: Grasellenbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Grasellenbach (ots) - Am Montag (27.10.) gegen 07.00 Uhr kam es auf der L3346 zwischen Wahlen und Hammelbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach derzeitiger Erkenntnis verstieß ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem dunklen PKW gegen das Rechtsfahrgebot, wobei es zur Kollision zwischen dem linken Außenspiegel des dunklen PKW und dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden blauen Ford ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren