Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Sachbeschädigung an Lebensmittelautomat

Bensheim (ots)

Am Sonntagvormittag (26.10), gegen 11 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Lebensmittelautomat in der Fabrikstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten sie auf gewaltsame Art und Weise den Automaten aufzuhebeln, um mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Inhalt zu gelangen. Nachdem ihnen dies nicht gelang suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört? Sachdienliche Hinweise, nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252 / 706 - 0 entgegen.

