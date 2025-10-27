Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Verkehrskontrolle endet mit Festnahme eines 32-Jährigen

Bürstadt (ots)

Eine Verkehrskontrolle wurde einem 32-jährigem Autofahrer am Sonntag (26.10.) zum Verhängnis.

Gegen 12.00 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim den Autofahrer kontrollieren, dieser gab jedoch Gas und entzog sich der Kontrolle. Bei seiner Flucht streifte er unter anderem die Mauer eines Wohnhauses und konnte schließlich in der Groß Gerauer Straße durch die Streife festgenommen werden.

Ein Drogenvortest wurde durchgeführt und reagierte positiv auf THC und Opiate. Des Weiteren konnte der 32-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis aufweisen. Auf der Polizeistation Lampertheim wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt.

Der Fahrer muss sich nun unter anderem in Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis verantworten.

