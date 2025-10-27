Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Festnahme nach Verkehrskontrolle/44-Jähriger unter Drogeneinfluss und mit gestohlenen Werkzeugen unterwegs

Zwingenberg (ots)

In der Nacht auf Montag (27.10.) gegen 1.30 Uhr wurde ein 44-jähriger Mann in der Heidelberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen stand und im Handschuhfach ein Tütchen mit weißem Pulver mit sich führte. Der Fahrer gab an, dass es sich bei dem weißen Pulver um Speed handeln würde. Des Weiteren stellten die Beamten der Polizeistation Bensheim im Fahrzeug des Mannes mehrere Werkzeuge im Wert von über tausend Euro fest, die nach Diebstählen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Der 44-Jährige wurde zur Blutentnahme auf die Polizeistation gebracht und die Betäubungsmittel sowie die Werkzeuge sichergestellt.

Der Fahrer muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln verantworten müssen. Wie er in den Besitz der Werkzeuge kommen konnte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

