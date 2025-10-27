Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Bargeld entwendet bei Einbruch in Schulgebäude - Die Kriminalpolizei ermittelt

Breuberg (ots)

In der Nacht brach eine bislang unbekannte Person in eine Schule in der Schulstraße ein. Die Eindringlinge verschafften sich zwischen Donnerstagabend (23.19.) und Freitagmorgen (24.10.) gewaltsam Zugang zu einem Seiteneingang und gelangten so in den Verwaltungsbereich.

Im Inneren durchsuchte die Person mehrere Büros und öffnete teilweise auch Schließfächer. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlte anschließend mehreren hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt ebenfalls im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kommissariat (K21/22) aus Erbach unter der Rufnummer: 06062 953-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell