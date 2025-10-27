PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Bargeld entwendet bei Einbruch in Schulgebäude - Die Kriminalpolizei ermittelt

Breuberg (ots)

In der Nacht brach eine bislang unbekannte Person in eine Schule in der Schulstraße ein. Die Eindringlinge verschafften sich zwischen Donnerstagabend (23.19.) und Freitagmorgen (24.10.) gewaltsam Zugang zu einem Seiteneingang und gelangten so in den Verwaltungsbereich.

Im Inneren durchsuchte die Person mehrere Büros und öffnete teilweise auch Schließfächer. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlte anschließend mehreren hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt ebenfalls im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kommissariat (K21/22) aus Erbach unter der Rufnummer: 06062 953-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 11:09

    POL-DA: Bürstadt: Staatsschutz ermittelt nach Farbschmierereien

    Bürstadt (ots) - Nach einer Sachbeschädigung eines Brückenpfeilers auf der B44 bei Bürstadt hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 13.15 Uhr am Samstag (25.10.) wurde die Schmiererei entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Bei dem Motiv handelte es sich um mehrere Hakenkreuze, weshalb jetzt der Staatsschutz ermittelt. Wann genau die Farbschmiererei angebracht ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:47

    POL-DA: Darmstadt: Mehrere Farbschmierereien an Hauswänden / Festnahme eines 29-Jährigen

    Darmstadt (ots) - Nachdem es Samstagmorgen (25.10.) zu mehreren Farbschmierereien in der Soderstraße, Darmstraße sowie Martin-Buber-Straße gekommen war, konnte eine Streife des 1. Polizeireviers einen 29-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Gegen 6.45 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge über Notruf die Polizei und meldete einen Mann, der mehrere ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:12

    POL-DA: Rüsselsheim: Trickdiebe hatten es auf Schmuck abgesehen / Wer hat Vorfall beobachtet?

    Rüsselsheim (ots) - Zwei bislang noch unbekannte Täter hatten es am Samstagabend (25.10.) auf den Schmuck einer 65-Jährigen abgesehen. Laut Zeugenaussagen soll die Frau aus Rüsselsheim gegen 18 Uhr auf einem Bürgersteig in der Godesberger Straße von einer Kriminellen angesprochen worden sein. Die Täterin war als Beifahrerin in einem schwarzen Kombi unterwegs, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren