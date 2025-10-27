PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Trickdiebe hatten es auf Schmuck abgesehen
Wer hat Vorfall beobachtet?

Rüsselsheim (ots)

Zwei bislang noch unbekannte Täter hatten es am Samstagabend (25.10.) auf den Schmuck einer 65-Jährigen abgesehen. Laut Zeugenaussagen soll die Frau aus Rüsselsheim gegen 18 Uhr auf einem Bürgersteig in der Godesberger Straße von einer Kriminellen angesprochen worden sein. Die Täterin war als Beifahrerin in einem schwarzen Kombi unterwegs, stieg aus und verwickelte die Dame in ein Gespräch. Hierbei entwendete sie ihr unter anderem eine Kelle sowie Ohrringe. Als auch der Fahrer ausstieg und die 65-Jährige festhielt, machte diese lautstark auf sich aufmerksam. Die Unbekannten suchten anschließend in ihrem Auto in Richtung Essener Straße mit ihrer Beute das Weite.

Die Tatverdächtige ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,50 bis 1,60 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Sie trug einen schwarzen Rock, einen schwarzen Pullover und ein schwarzes Kopftuch. Ihr Komplize ist etwa gleich alt, kräftig und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug ebenfalls schwarze Klamotten. Wer hat die Beschriebenen oder ihr Fahrzeug bemerkt und kann sie näher beschreiben? Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13200
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

