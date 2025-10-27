PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mülltonnenbrand ruft Feuer und Polizei auf den Plan

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Mülltonnenbrand hat am Samstagabend (25.10.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Eine Zeugin war gegen 20.30 Uhr auf dem Radweg zwischen den beiden Stadtteilen unterwegs, als sie im Bereich eines dortigen Schulkomplexes in der Straße "An den Nußbäumen" eine Rauchwolke wahrnahm und die brennende Mülltonne feststellte. Die sofort herbeigeeilten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Walldorf konnten das Feuer schnell löschen und ein Ausbreiten verhindern. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13200
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

  27.10.2025 – 10:09

    POL-DA: Bischofsheim: Schnelle Festnahme nach Diebstahl einer Geldbörse

    Bischofsheim (ots) - Ein 18-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstagmittag (25.10.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 12.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und gaben an, dass ein Unbekannter aus einem Gastronomiebetrieb in der Darmstädter Straße in einem unbeobachteten Moment eine Kellner-Börse entwendete und mit ...

    mehr
  27.10.2025 – 08:54

    POL-DA: Griesheim: Senior durch falsche Bankmitarbeiter betrogen / Polizei warnt und gibt Tipps

    Griesheim (ots) - Am Montag (20.10.) gelang es bislang unbekannten Telefonbetrügern, die Bankdaten eines Seniors zu erlangen und sich so Zugriff auf dessen Konto zu verschaffen. Gegen 16.30 Uhr erhielt der 71-jährige Mann einen Anruf von einem Mann, der sich als angeblicher Bankmitarbeiter ausgab. Im Anschluss sendeten sie dem Senior eine SMS mit einem Link, in der ...

    mehr
