Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mülltonnenbrand ruft Feuer und Polizei auf den Plan

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Mülltonnenbrand hat am Samstagabend (25.10.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Eine Zeugin war gegen 20.30 Uhr auf dem Radweg zwischen den beiden Stadtteilen unterwegs, als sie im Bereich eines dortigen Schulkomplexes in der Straße "An den Nußbäumen" eine Rauchwolke wahrnahm und die brennende Mülltonne feststellte. Die sofort herbeigeeilten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Walldorf konnten das Feuer schnell löschen und ein Ausbreiten verhindern. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf zu melden.

