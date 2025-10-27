POL-DA: Griesheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Vermisste 13-Jährige ist wieder da
Griesheim (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13 Jahre alten Mädchen, die seit Dienstag (23.9.) als vermisst gemeldet war, kann eingestellt werden. Die 13-Jährige ist nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung.
Hinweis an die Medienvertreter: Es wird gebeten, die im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und das Lichtbild zu löschen.
