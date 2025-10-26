Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend, 24.10.2025, 23:30 Uhr und Samstagmorgen, 25.10.2025, 07:30 Uhr kam es im Bereich der Schubertstraße in Mörfelden zu einer Verkehrsunfallflucht. Die/der Unfallverursacher/in fuhr mutmaßlich mit einem schwarzen Opel Astra in Richtung Sudetenstraße und kollidierte rechtsseitig mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden, silbernen Audi. Anschließend entfernte sich die/der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Verkehrsunfall bemerkt haben, Hinweise auf den im rechten Frontbereich stark beschädigten Opel Astra oder den/die Fahrer/in geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf (06105/4006-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell