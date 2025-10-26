PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand im Wohnhaus - Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (26.10.2025) gegen 02:30 Uhr wurde über die Leitstelle ein Zimmerbrand in einem zweistöckigen Mehrgenerationenhaus in der Langgasse gemeldet. Nach ersten Informationen soll der Brand aus bislang unbekannter Ursache im 1. OG entstanden sein. Alle im Haus befindlichen fünf Bewohner konnten sich eigenständig aus dem Haus retten und wurden medizinisch erstversorgt, nur der älteste Bewohner musste anschließend zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus verbracht werden. Nach aktuellem Stand ist das Haus nicht bewohnbar. Die Bewohner kommen bei Verwandten unter. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell noch an. Zur Schadenshöhe und Brandursache können noch keinerlei Aussagen getroffen werden. Die Langgasse ist für die Dauer der Löscharbeiten aktuell gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei (K10) übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Holger Grünewald
Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 02:36

    POL-GG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 mit mehreren Verletzten

    Büttelborn (ots) - Am Sonntag den 26.10.2025 ereignete sich gegen 00:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 zwischen Büttelborn und Weiterstadt. Im Waldstück nach der Mülldeponie kam eine 70 jährige PKW Fahrerin in den Gegenverkehr, als sie auf dem Weg nach Weiterstadt war. Hierbei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden PKW, welcher auf dem Weg nach ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 20:13

    POL-DA: Brand in einer Autowerkstatt - Dieburg

    Dieburg (ots) - Am späten Samstagnachmittag (25.10.2025) gegen 17:05 Uhr wurde über die Leitstelle ein Brand in einer Autowerkstatt in der Industriestraße gemeldet. Nach bisherigen Informationen hat ein Motorprüfstand aus bislang unbekannter Ursache während des Betriebs Feuer gefangen. Der Werkstattbesitzer versuchte noch selbst die Flammen zu bekämpfen. Der Brand konnte dann schnell durch die Feuerwehr unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren