Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand im Wohnhaus - Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (26.10.2025) gegen 02:30 Uhr wurde über die Leitstelle ein Zimmerbrand in einem zweistöckigen Mehrgenerationenhaus in der Langgasse gemeldet. Nach ersten Informationen soll der Brand aus bislang unbekannter Ursache im 1. OG entstanden sein. Alle im Haus befindlichen fünf Bewohner konnten sich eigenständig aus dem Haus retten und wurden medizinisch erstversorgt, nur der älteste Bewohner musste anschließend zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus verbracht werden. Nach aktuellem Stand ist das Haus nicht bewohnbar. Die Bewohner kommen bei Verwandten unter. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell noch an. Zur Schadenshöhe und Brandursache können noch keinerlei Aussagen getroffen werden. Die Langgasse ist für die Dauer der Löscharbeiten aktuell gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei (K10) übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell